Video: ¡Dando bolillo! ‘Tombo Survivor’, el polémico juego de policías golpeando civiles que se volvió viral

Un nuevo juego para móviles desató todo tipo de comentarios en el país, pues se llama Tombo Survivor y este representa a los policías corruptos, ya que deben golpear a los ciudadanos y además, cobrar sobornos.

La finalidad del juego es golpear a la mayor cantidad de civiles posibles, y además, por cada soborno de $50.000, recobra su energía para seguir cumpliendo con su misión.

En la Play Store, de Android, Tombo Survivor tiene una calificación de 4,8 sobre 5,0 y ha tenido más de 50.000 descargas.

Y aunque la aplicación se convirtió en tendencia en redes sociales, muchos lo han criticado, porque consideran que se le está haciendo apología al vandalismo y ridiculiza la institución, mientras que otros aseguran que tiene que ver con lo que se vive actualmente en el país.

Me gustó, aunque no se hace mucho. Tal cual en la vida real pero me encantó el hijueputa points, la entrada y los dichos. El rap es un excelente plus JAJAJAJA #tombosurvivor#joyacolombiana pic.twitter.com/XufDeVONRD

— Andy. (@aparedis_) September 25, 2020