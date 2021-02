En video quedaron algunos ejercicio que tuvo que hacer una perrita para volver a caminar. En la grabación salen una mujer que hace andar a la perrita blanca con negro sobre una cinta y luego le hace unos masajes.

La perrita conmovió a todos en las redes sociales, dado que pasó de no poder mover ninguna de sus cuatro patas a caminar y correr como antes. Aunque no se conocen detalles sobre el accidente que sufrió la mascota, se ha llevado cientos de halagos por ‘guerrera’ y soportar las fuertes terapias.

La labor de la veterinaria fue el pilar del milagro, lo que le ayudó a que volviera la motricidad a sus patas. Lo que generó alegría entre los internautas. El video publicado en una cuenta de Twitter ya tiene más de 3 millones de reproducciones.

Good girl lost the ability to walk after an illness — but this woman worked her magic.

Humanity… pic.twitter.com/BJTqpEYjjU

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) February 1, 2021