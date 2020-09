Video: ¡Cómo para llorar! A repartidor de pizzas de 89 años le dieron millonaria propina

Una conmovedora historia se conoció en redes sociales, luego de que un hombre, de 89 años, que tiene que sobrevivir siendo domiciliario de pizzas, ya que su pensión no le alcanza, recibió una millonaria propina, gracias a unos ciudadanos que, al ver la situación, realizaron una colecta.

Según se pudo conocer, una familia recibió la pizza por parte del hombre, y se enteró que tenía que seguir laborando porque no podía vivir solo con su pensión.

Eso puso a pensar a dicha familia, quien a través de Tiktok, realizó una colecta con sus más de 53.000 seguidores, y así lograron recoger 12.000 dólares, que después fueron a llevarle a su propia casa al señor.

“No sé qué decir, excepto gracias”, dijo entre lágrimas el señor, tras recibir dicho dinero, que le ayudará a no realizar tanto esfuerzo, pues a su edad, y con su trabajo, podría afectar su salud.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews

🎥 @JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN

— Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 23, 2020