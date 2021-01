Durante su visita a una hacienda en el Eje cafetero, la actriz Carmen Villalobos, publicó en sus redes sociales una foto con un ave que habita al norte de Colombia, conocida como “Guacharaca Culirroja” O “Chachalaca Culirroja”. Sus seguidores no tardaron en reaccionar y algunos hasta la acusaron de maltrato animal.

La fotografía que desató todos estos comentarios, es una que la misma actriz publicó en su cuenta en Instagram el 25 de enero donde ella aparece sorprendida con un ave Guacharaca en su cabeza.

Tras estos comentarios, la actriz, realizó un video en el que se defendió de estas acusaciones. Dijo, “los que me conocen, saben perfectamente que si hay una causa que a mi me mueve es justamente la causa animal y siempre he estado como al frente de muchas campañas del no al maltrato animal“.

La Guacharaca

Tras hacer esta aclaración, la actriz contó que el ave si fue producto de tráfico ilegal y que en el primer viaje que hizo a Caldas, también participó en la liberación de la Guacharaca y otros animalitos más.

Sin embargo, contó que la Guacharaca no se adaptó a ese hábitat por lo que estaría acostumbrada al humano y se regresó a esa hacienda. “Ella está completamente libre en el lugar como lo están los pavos, pollitos gallinas… Para nada está siendo maltratada, para nada está en una jaula ni mucho menos(…) Ella se le acerca a uno, le pide comida. En ningún momento se encierra, en ningún momento es víctima de maltrato animal por parte de nosotros”, puntualizó Carmen.

