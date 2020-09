VIDEO: “Yo sabía que él me iba a bailar”: Aída Victoria Merlano explica por qué se generó la pelea en la fiesta de Yina Calderón

Luego de conocerse los videos del bochornoso momento en el que Aída Victoria Merlano -hija de la excongresista Aída Merlano-, estuvo presente en una fiesta con su novio y se desató una pelea, al parecer, porque uno de los amigos de Yina la habría ‘echado la mano’, ella misma salió a contar qué fue lo que pasó.

De acuerdo a los videos publicados en redes sociales, el novio de Merlano habría reaccionado violentamente contra el hombre que la estaba tocando.

“Yo fui a la putifiesta de Yina, que a pesar de que yo sé que los amigos de ella son pesados, porque tenía la confianza porque tanto Yina como Yuranis son mis amigas”, dijo Merlano

Además, dice que ella sabía que el hombre -por el que habría sucedido la pelea- le iba a bailar porque cuenta que ya le habían dicho, pero expresa que sin peguntar su orientación sexual asumió que el “tipo era gay”.

Asimismo, confiesa que “cuando me empezó a meter la mano yo evidentemente me sentí incómoda, porque a mí esa vaina no me gusta y yo tenía a Lumar -su novio- en frente y tampoco me parece que él deba someterse a ese tipo de situaciones”.

Después dice que ella empieza a apartarlo y que el hombre empieza a meterse con su orientación sexual y “luego deja entredicho que yo lo estaba provocando por mi vestuario”.

Finalmente Merlano dice que no le echó la culpa a Yina y que incluso habló con ella para explicarle y hasta se disculpó -Yina. Luego apunta que no quedo mal ni con Yina ni con nadie: “con todo el mundo quedé bien”.

Vea el video: