Se busca ‘Vicepresidente’ de popó

Trabajo hay en tiempos de Covid uno de ellos el de “Vicepresidente“de Popó.

Si cree que trabajo no hay, preparase porque se busca Vicepresidente de materia fecal o mejor dicho de popó para probar una línea de sanitarios y sus diseños. Tushy Inc, compañía de “tronos” o bidets anda ofreciendo un trabajo que ha trascendido en redes donde se busca que alguien genere popó por espacio 3 meses con una paga de $10.000 dólares que a precio de dólar en colombianos se podría traducir en más de $3.600.000 pesos. El objetivo de la convocatoria, que inicia este 22 de julio es probar los dispositivos sanitarios que ofrecen en diferentes páginas para lograr la efectividad del diseño.

El clasificado de “se busca” deja entrever que la cosa es en serio, al catalogarlo “Vicepresidente” de sus eficientes y amigables ecológicos tasas de baño totalmente higiénicas que reducen el agua y olores con varios dispositivos. Tushy, también ofrece baños portátiles para viaje con iguales características.

You Could Get Paid $10,000 To Poop All Summer—No Toilet Paper Required because you will be using a #bidet and interviewing people for the company’s social media. @hellotushy is looking for an VP of Fecal Matters. #workfromhome job? https://t.co/jpHUrEwACs via via @iamwellandgood

