Taxistas de Manizales, indignados con ‘La Liendra’ por decir que lo podrían violar en un taxi

Una vez más, el influencer conocido como La Liendra, está inmerso en una polémica, luego de que el gremio de taxistas de Manizales se planteó demandar al joven, por unas declaraciones entregadas en historias de su cuenta de Instagram, en la que acusa a un conductor de querer robarlo y hasta dijo que lo podrían violar.

El joven se encontraba en esa ciudad, con destino a Pereira, y para llegar allá decidió coger un taxi. La historia la comenzó contando indicando que iba para a movilizarse “de afán y les cuento que la carrera me vale demasiado 180 mil es decir 50 dólares, pero todo sea por llegar a la fiesta rápido”.

Posteriormente, indicó que era mejor utilizar “UBER parce a lo bien. Este taxista me puso a andar por toda la ciudad para decirme que no me puede llevar, que me baje y después de que ya nos movilizamos un rato. Le preguntó a su otro amigo taxista y él va a llamar a un amigo que me va a llevar, así que, o llego a la fiesta, o me violan, o me roban pero algo va a pasar”.

Por último, indicó que vio “las cosas muy raras, yo dije como que aquí me van a robar. El cucho del taxi paró como en 3 casas, luego que no, que bájese, que espere acá. Yo también soy de la calle, pico y chao a robar a otro”.

Tras esta polémica, el presidente de la Unión de Taxistas de Manizales Corporación, Leonardo Vargas, indicó que se encuentran indignados por los videos, y que la razón por la que el conductor tuvo que ‘voltear’ es porque se requería la Planilla Ocasional de Viaje, un documento obligatorio para salir de un municipio a otro, y que al ser fin de semana, el taxista debía ir hasta el barrio Chipre para que lo entregaran, y que no se debía a otro asunto el que el conductor diera rodeos para llevarlo.

Por tal motivo, el gremio estudia si puede demandar a La Liendra por sus declaraciones.