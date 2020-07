Un lujoso y costoso tapabocas de Oro es tendencia vale $4.000 dólares.

El Covid y el 2020, nos tienen sorprendidos por las locuras generadas con el uso de los tapabocas, que pasó de ser un elemento de bioseguridad a un articulo de lujo. Un Hindú, es sensación en redes por usar un tapabocas fabricado en oro para sentirse seguro y protegido por la pandemia que en su país, alcanza 650.000 casos confirmados y más de 18.600 muertes. Kurhade Inc., compañía que fabrica tejados industriales, afirmó que “la idea de crear esta máscara” (lease en broma más-cara) de seguridad, surgió al ver en medios y redes alguien usando una hecha de plata en estos tiempos.

El Hindú, Shankar Kurhade, quien compró el tapabocas de oro, es una celebridad en su país porque cuando va a mercar le piden selfies. Este es el mundo loco del Covid-19, que ha hecho que todas las tendencias de moda y otros estilos de vida cambien totalmente.

El Tapabocas de Oro

En redes el Tapabocas de Oro tendencia

Businessman #ShankarKurhade wears a #facemask made of Gold & being worth 289,000 rupees ($4,000) amid concerns over the COVID-19 #coronavirus outbreak, in #Pune on July 4, 2020.

.

.#GoldMask @AFP @ANI @PTI_News @RadioPakistan pic.twitter.com/sIdRy20oam

— JkLatestUpdates (@JkLatestUpdates) July 4, 2020