La propuesta del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, AMLO con antorchas, vaticinada por los Simpsons, según redes sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, que la ceremonia del grito de la Independencia se realice, el próximo 15 de septiembre con los protocolos de bioseguridad, que asistan hasta 500 personas con antorchas, como símbolo de la esperanza, además de los medios de comunicación. La propuesta ha sido catalogada en redes sociales, otro vaticinio de los Simpsons.

Y que algunas fotografías y diálogos “salidos de los cabellos” más las acciones de AMLO, ha llevado a que los propios mexicanos lo comparen con el popular programa de Televisión. La independencia de México, es una fecha importante que hoy por el covid-19, aun es incierta pero la propuesta del Presidente, ya los tiene pensando quiénes serán esos 500 que portarán las antorchas y que no sea un predicción que terminen incendiando como ese capítulo de los Simpsons donde los manifestantes con antorchas, que se repite no solo en la película sino en varios capítulos donde la turba quiere acabar con las locuras de Homero y su familia. Historia de ficción que esperan no pase a la realidad al menos una parte la de marchar con ella y bioseguridad.

Los Simpson vaticinan propuesta presidencial

Los Simpson lo pronosticaron: Propone AMLO grito del 15 de septiembre con sana distancia y con antorchas. pic.twitter.com/wJxsB9lW4A — La corneta negra (@lacornetanegra) July 30, 2020