Sigue dando de qué hablar: Yina Calderón cambia de nuevo su look

Como una niña inquieta, así parece Yina Calderón, pues no se acomoda con sus estilos y colores de cabello. La empresaria, quien comparte su vida diaria a través de las redes sociales, dijo a través de historias en su cuenta de Instagram que “no se siente con los sayayines activados con ese color morado” en su cabello.

El pasado 19 de noviembre, Calderón reveló el cambio de color que se había hecho en su cabello de la mano del ‘Rey de las Extensiones’, quien ha sido el encargado de su cabello desde hace un tiempo, dándole colores como naranja y verde y fucsia y azul.

La ex protagonista de novela recurrió a la peluquería de nuevo para que le cambiaran el tono. “Bueno, aquí ya estoy decolorando, no lindas, es que a mí no me gustaba ese morado en todo el pelo, sinceramente, yo no sé cómo vaya a quedar, bebés, pero confíen en mí, me lo mando. Y no se hagan que ustedes también se han arrepentido de algo”, sostuvo la huilense.

Finalmente, reveló el resultado, de un lado dejó el morado que ya tenía y del otro un rosa pálido.