La presentadora Eva Rey, confirmó su embarazo, a través de redes sociales pero esta información vino acompañada de una fuerte confesión, pues aseguró que en lo que primero pensó fue en el aborto.

A través de Instagram, Rey, sorprendió a sus seguidores con una reflexiva declaración sobre su intimidad. Aseguró que no quería ser madre, que no estaba en sus planes y menos al reconocer que sus últimas relaciones han durado menos de lo que dura un embarazo. Pero como sorpresa de la vida, decide no abortar.

“Caos. Lloros. Negación. Estress. Enfados. Aborto?. No aborto?. Claro que aborto. Nunca he querido ser madre. Qué pereza encargarse de un ser vivo. Es que por seres vivos en mi casa no tengo ni plantas. Decidido. Aborto. No quiero hijos. Ni responsabilidades. Soy libre. Siempre lo he sido. Y quiero seguir siéndolo…PERO… tras días d angustia, de noches sin dormir y de días de no querer levantarme de la cama ni hablar con nadie, decido no abortar. Y ahí está Lía… y estoy feliz. He decidido ser mamá”.

En su relato, también reconoce que el ver a tantas famosas orgullosas de su embarazo y otras tantas queriendo serlo, ella decidió seguir adelante. Aunque no oculta que no sintió felicidad al enterarse de su estado.

“Hoy Lía ya está en mi vida. Yo lo decidí”, posteó en otra publicación.

