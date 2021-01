Yina Calderón compartió una más de sus ocurrencias, durante un video en el que interactuaba con sus seguidores. Uno de los cibernautas le preguntó por el supuesto diamante que en días anteriores se le veía y ya no.

Entre risas, ella respondió, “No no me la quite, me la tragué, en una comida me la comí”.

La influencer, con este video curioso se volvió virad por unas horas en las redes.