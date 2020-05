Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 31 de mayo de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Hoy la Luna entra en el signo de Virgo y es un excelente día para ordenar tus ideas, ordenar tu casa u ordenar tu mundo emocional. Organiza tu vida y siéntete parte de un plan mayor. Para crecer en varios aspectos de la vida, tienes que tener un orden interno y externo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Ordena las cuestiones en el ámbito laboral. No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy. Deja los documentos al día, actualiza tus datos o contraseñas de sitios webs y paga las deudas pendientes. Organízate para llevar una vida más simple, sin tantas obligaciones o gastos extras.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, El deporte y la aventura son ingredientes fundamentales para tu vida. Aprovecha el día para fortalecer tu cuerpo físico. Salir a correr, a andar en bicicleta o en patines, serán buenas opciones a la hora de mover la energía y expandirte. Experimenta tu propio espíritu de libertad y alegría.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Los momentos mágicos son creados por ti en este momento. Tu niña interna desea salir a jugar con la vida y desea que sus sueños y anhelos renazcan nuevamente. Es tiempo de que despiertes tus dones. Observa tu vida desde la inocencia y el amor.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Quererse a una misma es una decisión. Es una elección e implica una gran transformación interior. En un mundo que te inunda de mensajes de falsa perfección, cultivar el amor propio es una verdadera revolución.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Hay seres a quienes entusiasmarás con tus palabras de afecto y esperanza. Inspírate y usa tus dones y habilidades para expresarte afectivamente y abre tu corazón al servicio. Tu ayuda será de gran importancia.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Sentirás que nuevas ideas y visiones recibes en sueños y en meditaciones. Sigue a tu intuición y a las señales y mensajes que recibes. Te serán de mucha ayuda y claridad, y de a poco, comprenderás los significados profundos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Practica más ejercicios físicos. Te sentirás con más vitalidad y agilidad en todo tu organismo. Podrías armarte una disciplina diaria de actividades que le den destreza y flexibilidad a tu cuerpo. Tu constancia te dará grandes resultados.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Estate atenta a las sutiles señales de la vida. Podrían presentarse situaciones que te hagan de espejo, reflejando algo interno tuyo que ya es hora de cambiar. Reflexiona sobre lo que otras personas o situaciones activan en ti para que observes y reconozcas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Valora tu experiencia, valora tu tiempo, valora todos los aspectos de tu ser. ¿Te has dado cuenta de cuánto has cambiado y cuánto has aprendido todo este último tiempo? La vida te ha impulsado a nuevas experiencias y ya estás preparada para pasar a nuevos aprendizajes.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, La belleza de la vida se encuentra en el equilibrio y en la armonía. Sociabiliza, disfruta del arte, de la música y de la danza. Reconoce la perfección que en ti habita y así verás la perfección que se encuentra a tu alrededor.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, La oración es un instrumento muy poderoso que debes usar si estás buscando la sanación y la expansión de la conciencia. La oración sincera tiene un gran poder de cura, tanto a nivel personal, como grupal. Experiméntala y verás buenos resultados.

Fuente: Astrocanal