Fotos: Luego de que le negaran la visa, reconocido influencer alemán volverá a Colombia

Luego de que el influencer alemán Dominic Wolf, conocido en Colombia por sus múltiples videos admirando y hablando bien del país, indicara en sus redes que la Cancillería le había negado la visa y que no podría regresar, a pesar de que acá ya montó hasta empresa, el hombre aseguró que ya le ayudarán para retornar.

Según lo indicó el influencer, lleva “cinco años pagando visas, pagando impuestos. He creado una empresa exitosa de llevar turismo sostenible a Colombia. He creado empleo y también he creado mi propia fundación para ayudar a la comunidad vulnerable en Colombia”, y por eso quería regresar al país, pues se considera como un ciudadano más.

Por eso, luego de que en un principio le dijeron que no podía regresar, el alemán buscó la forma, con la ayuda de la Cancillería, y podrá regresar a Colombia, haciendo un trámite diferente, y conservando además el estilo de vida que consiguió acá.