El fisiculturista Jack Reynolds, generó revuelo en sus redes sociales tras revelar la estricta dieta que tiene su bebé de tan solo 8 meses de nacido.

En una foto donde aparece junto a su esposa y su pequeño hijo, Reynolds explicó de qué se trata el tratamiento al cual somete a su hijo: “Alimentamos a nuestro hijo de 8 meses con: huevos, fruta, vegetales y agua. Trituramos sus vegetales y proteínas la mayor parte de las veces, hasta que pueda comérselas por su cuenta. Está en el 99% de altura y tamaño de cabeza, y en el 70% de peso. Está magro porque no está comiendo mierda procesada, e inusualmente guapo”.

Las reacciones hacia la publicación no se hicieron esperar, pues muchas personas le recriminaron por la forma en que está criando a su hijo y si lo está incitando a que se obsesione desde pequeño con su apariencia física. Asimismo, los usuarios criticaron el hecho de que no deje al bebé disfrutar los alimentos con libertad y hasta le niegue otros alimentarse de otros nutrientes básicos.

“Amigo, el objetivo de un bebé es subir de peso. ¿Quién llama ‘magro’ a un bebé? Estás enfermo”. “Hermano, a nadie más que a ustedes dos le importa que su bebé sea delgado o no. Es un bebé”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

