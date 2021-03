Almojábanas a 12 mil: los escandalosos precios de El Dorado

El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, fue tendencia este martes 23 de marzo luego de que en redes sociales evidenciaran que en la terminal aérea venden las almojábanas a 12.000 pesos.

Los usuario de Twitter generaron una oleada de críticas y memes sobre lo que consideran un abuso en los precios que manejan los locales comerciales al interior del aeropuerto.

Una imagen publicada por el usuario @jaramillolujan, quien expresó en la imagen: “Qué opinan del valor de la almojábana en @BOG_ELDORADO”, generó polemica entre los internautas. Y es que ese no sería el único alimento que tendría un precio infame, pues según otra ciudadana, «en una cafetería el El Dorado pedimos un sándwich y un jugo de naranja cada uno, no mostraban carta y la mesera solo decía como volador sin palo lo que había en el menú. Nosotros de maricas no preguntamos y bueno, la cuenta fue de $70.000».

Con mi novio en una cafetería el El Dorado pedimos un sándwich y un jugo de naranja cada uno, no mostraban carta y la mesera solo decía como volador sin palo lo que había en el menú. Nosotros de maricas no preguntamos y bueno, la cuenta fue de $70.000. https://t.co/J6sitZfqee — Julieta 🖤✨ (@lajulicastro) March 23, 2021