Rachele Baldi ‘hermana’ de James Rodríguez

Los caza redes ahora hablan que la arquera italiana Rachele Baldi, se parece a James Rodríguez.

Le acaban de encontrar una hermana perdida a James Rodríguez y un hermano perdido a Rachele Baldi, la arquera de AS de Roma, quien en un video con su cabello cogido, tiene rasgos que al comparar fotos o superponer los rostros hay muchas similitudes.

Para los que no la conocían, Rachele Baldi, nació en Prato, Italia, con el talento para ser cancerbera y atajar balones con gracia que no tiene que envidiarle la destreza a porteros de grandes equipos. Ahora seguramente la seguirán miles de colombianos, esperando que James Rodríguez algún día tenga un encuentro y conozca a Baldi su “hermana” perdida.

“I really want to keep improving, and this club will give me every opportunity to develop and be the best I can be.”

Goalkeeper Rachele Baldi explains her decision to join the Giallorosse! 💪

#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/MeFTdH97V8

— AS Roma Women (@ASRomaWomen) July 21, 2020