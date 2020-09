FOTO: “¿Qué tal esta barriga con morados?” Así tiene el abdomen Daniella Álvarez por las inyecciones y con sus 24 pastillas al día

La ex Señorita Colombia, Daniella Álvarez, ha mostrado todo su proceso de recuperación tras la amputación de su pierna izquierda y tampoco ha sido esquiva con su vida privada. En esta ocasión, Daniella mostró cómo tiene su abdomen por las inyecciones.

Y es que en sus historias, la ex Señorita Colombia se subió la blusa y dejó ver varios morados en su abdomen producto de las inyecciones que le deben aplicar en esa parte del cuerpo.

Recordemos que recientemente Daniella compartió una foto en Instagram en donde mostraba los medicamentos que debe tomar en este proceso y dijo que: “Tomo 24 pastillas al día y todas las mañanas deben inyectarme para estar anticoagulada y evitar que se formen trombos en mi cuerpo”.

Asimismo, dijo que “Es muy duro luchar contra el sueño y el cansancio que me producen las medicinas pero tengo que agradecer que existen porque me alivian de los fuertes dolores y corrientazos que me dan en las piernas”.

A pesar de lo difícil que ha sido el proceso, Daniella se mantiene firme, positiva, fortalecida y con el apoyo de su familia y su futuro esposo.

Vea la foto: