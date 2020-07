Se venía venir y en redes la pregunta quién autoriza las putifiestas de Yina Calderón.

“Tiene más poder que el Presidente Iván Duque” y Alcaldes, que cada fin de semana decretan confinamiento y ley seca que Yina Calderón se las pasa por la galleta. En Medellín hace algunas semanas, según fuentes que pidieron omitir su nombre, la hizo en Copacabana y la farra fue igual a la de los videos que se han mostrado en redes con música, licor, influencers y otros detalles que son “putifiesta” de ahí el nombre que está de boca en boca.

Y es que cómo consigue los permisos de movilización ella y la tropa de “invitados” además los famosos músicos que en esta oportunidad se encontraron en Manizales según las redes. Y la cosa se pone color de hormiga, ya que piensan que tiene corona mientras en regiones por el solo hecho de pararse en la calle, lo multan o si alguien sube el volumen puede llevarse su comparendo por alteración. También preocupa como toma “a pico de botella” sin tapabocas y distanciamiento social. Se ha establecido que el video de la Putifiesta del Maestro, Luis Alberto Posada fue jueves 23 de julio en Manizales, con tarimas de sonido y reconocidos cantantes que participaron según los denunciantes en una “bacanal” a donde llegó Manuela Gómez. Las autoridades, están en alerta y sus redes serán monitoreadas para denunciar cómo, cuando y donde la “influencer” de reality arma la Putifiesta que los internautas piden parar “o todos en la cama o todos en suelo” de esta Epa 2. La mirada está puesta tambien en Víctor Ocampo el Rey de las Extensiones como “patrocinador” de estos encuentros.

Mientras Yina Calderón hace y deshace lo que quiere con su vida, uno se tiene que quedar en casa por tiempos del covid-19: 🤡 🤡 🤡 La ley es para todos, no? @PoliciaColombia pic.twitter.com/fwMg0p6JHM

Yina Calderón cada ocho días arma parranda con escándalo incluido y no pasa nada.

Yo me asomo a la ventana sin tapabocas y me llega hasta el Esmad… pic.twitter.com/U6In4F9Y0S

— Moisés (pero no Angulo) (@un_mequetrefe_) July 24, 2020