¡Curiosa pregunta!, ¿Lina Tejeiro tiene ombligo?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la famosa actriz Lina Tejeiro compartió con todos sus seguidores las respuestas a las preguntas que más le hacen en Google.

Y es que la actriz se mantiene muy activa en sus redes sociales, publicando fotos y videos de su vida privada, además de lo disciplinada que es con el ejercicio.

La primera pregunta que le hicieron fue ¿Lina Tejiero y James?, ella responde entre risas que son muy buenos amigos; la pregunta siguiente es: ¿Lina tejeiro tiene hijos?, responde que no, que tiene perros; la tercera pregunta dice: ¿Lina Tejeiro es estrella de Hollywood?, Lina dice entre risas que no, que no tiene una, pero que el rumor fue porque estuvo en Los Ángeles, California y le hicieron un montaje en las estrellas del paseo de la fama en Hollywood.

Luego le preguntan que si es youtuber, y ella responde que no lo es pero que sí abrió un canal para hablar sobre su vida. Luego viene la pregunta más curiosa que le realizaron: ¿Lina Tejeiro tiene ombligo?, y ella responde entre risas:

Lina Tejeiro: “Sí tengo, aquí está”, se baja un poco el pantalón y se sube la blusa para mostrarlo

Finalmente le preguntan ¿cuál es su música favorita? y ella responde que le encantan todos los géneros desde música llanera hasta el reguetón y la última pregunta fue: ¿Lina tejeiro cantante?, responde que si ella cantara, le gustaría interpretar música popular.

El video ya cuenta con más de 60 mil reproducciones.

Vea el video:



