Popó de Elefantes: ingrediente secreto

Mire bien popó de elefantes es el ingrediente perfecto de ginebra y más.

Como el ingrediente secreto, el popó de elefantes sigue conquistando el mercado de productos, los cuales lo incluyen como ingrediente para cautivar a los consumidores. Esta vez una ginebra producida en Sudáfrica, publicitada en redes tiene el sabor ideal al ser hecha del excremento de los paquidermos, logrando el boom de las bebidas alcohólicas en esta referencia. Se trata de “Indlovu Gin“, bebida que “tiene un sabor muy herbáceo, muy a tierra, y es muy suave, casi mantecosa en la boca cuando la tragas, sin la sensación áspera del alcohol. Importante no tiene azúcar así que no produce quemazón al beber“. Con la etiqueta sólo para aventureros, más de 1.000 botellas se vienen produciendo al mes por parte de una de las 70 destilerías que la comercializan y ganando más adeptos que su versión rose.

El Popó de elefantes, ha sido probado también en la elaboración de perfumes (Kenzo Jungle), papel higiénico, café y hasta afrodisíacos que por miles de dólares se han comercializado en el mundo. Volviendo a “Indlovu” que significa Elefante, se espera que llegue a Japón después del éxito obtenido en Alemania, Suiza y Belgica.

Popó de Elefante producto innovador

An amazing course – certainly gave me the courage and skills to ‘think different’. I never imagined a year ago we would be producing the World’s first elephant dung gin and it’s doing just great! https://t.co/xioHHZqa1e

— Indlovu Gin (@IndlovuGin) July 8, 2019