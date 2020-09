Twitter fue el medio que utilizó Vicky Dávila para discutir con uno de los hijos del expresidente Juan Manuel Santos, Martín Santos, luego de que Martín le dijera “autobodeguera” a la periodista de Semana.

El lío habría empezado luego de que Martín le preguntara a la Real Academia Española si la palabra “autobodeguero” existe, mientras que dejaba ver los trinos que hizo Dávila con la etiqueta ‘#YoSigoaVicky’.

Al parecer, a Dávila no le gustó para nada el comentario y le respondió “No (se encuentra ‘autobodeguero’ en el diccionario). Pero sí existen las palabras: mantenido, vago y bobo. Busque”.

El hijo mayor de los Santos no se quedó callado y le dijo “veo que abandonó su campaña de cero insultos, estimada Vicky”, por lo que ella anunció: “Martín deje de estar hostigando periodistas. Eso no le luce. No está bien”.

La pelea entre Vicky y Martín habría terminado con este mensaje: “ningún hostigue, querida periodista. Lo que no luce es victimizarse en las redes al tiempo que agrede a quien la cuestiona”.

No. Pero sí existen las palabras: mantenido, vago y bobo. Busque. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 8, 2020

Veo que abandonó su campaña de cero insultos, estimada Vicky. — Martin Santos (@MartinSantosR) September 8, 2020

Ningún hostigue, querida periodista. Lo que no luce es victimizarse en las redes al tiempo que agrade a quien la cuestiona. Buena tarde! — Martin Santos (@MartinSantosR) September 8, 2020

