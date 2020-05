VIDEO: “Qué locura”, conductor paró sobre el paso peatonal y una mujer le dio pata y puño al carro

Un usuario de Facebook publicó un video que logró tomar en una de las calles de Miami, dejando ver la actitud que tomó una mujer luego de que un conductor obstaculizara el paso peatonal.

Al conductor lo cogió el semáforo en rojo y se detuvo encima del paso peatonal, eso desató la furia de la mujer que empezó a golpear el carro y gritar.

En el video se ve como la mujer patea el carro y empieza a gritar desenfrenadamente, mientras le gritaba insultos, le abrió la puerta al conductor y forcejeó con él.

Cuando el semáforo se puso en verde la mujer retomó su camino, pero antes le pegó un grito cargado de ira desde la acera.

Los internautas han dado su punto de vista sobre la reacción de la mujer, “la verdad es que el chofer no lo hizo bien… pero tu me dirás si esa mujer no tiene un nivel de histeria desmedido… hay gente que está cuarentena los tiene un poquito trastornados”, “Qué locura, el conductor se podía haber bajado y darle un puñetazo y ahí se arma la gorda”, entre otros comentarios.