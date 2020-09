Manuel Chimas, oriundo del municipio de Oxkutzca, México, estuvo trabajando como albañil para pagarse sus estudios, tras obtener el título celebra con sus excompañeros de obra.

A través de su cuenta de Facebook el hombre publicó una imagen en la que salía con sus amigos de construcción, a quienes les agradeció por los buenos consejos.

El joven acompañó la postal con este escrito: “este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido (a) las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos”.