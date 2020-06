¿2021, sorpréndenos? Niño que predijo el coronavirus el año pasado, dijo que se avecina algo peor

Un niño indio de 14 años, conocido como Abhigya Anand, se volvió viral en redes sociales luego de predecir en agosto del año pasado el coronavirus, justo cuando no había ni un solo caso, y ahora volvió a salir a las pantallas y predijo que el 2021 vendrá algo peor.

En esta oportunidad, el niño sostuvo que se avecina una nueva tragedia que podría comenzar en diciembre de este año, y se iría hasta marzo del 2021.

“El próximo brote será realmente escandaloso, comenzará a parir del 20 de diciembre de 2020, cuando Saturno y Júpiter estén completamente unidos, pero antes de ese periodo de choque, a partir de octubre o septiembre, Júpiter vuelve a entrar en el signo en el mes de septiembre y volverá a ser del signo de Capricornio, lo que implicará que estará listo para pelear con Saturno”, sostuvo.

Lea también: Gobierno le dio una solución a los bares y discotecas, aunque no para su reapertura

“La conjunción planetaria también causará enfermedades, destrucción y, tal vez, una hambruna porque a los agricultores les será difícil cosechar. Si la economía agrícola no se normaliza, destruirá a todo el planeta. No va a quedar nadie en el mundo si no se toman medidas”, añadió.

El niño también le puso fecha de fin al covid-19

Esta persona también aseguró que al coronavirus le quedan pocos meses de vida, pues aseguró que el 5 de septiembre terminaría esta pandemia y la humanidad deberá aprender a convivir con ella.

Un niño astrólogo de la India predijo la pandemia y dijo cuándo terminará

https://t.co/A9NaxSCG1n pic.twitter.com/ufbDZSERcS — LOS ANDES (@LosAndesDiario) June 4, 2020

“Solo si ganamos inmunidad podremos protegernos de estos brotes de pandemia en el futuro”, puntualizo.