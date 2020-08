Netflix te invita a entrar en su academia de streaming

Con una forma divertida, Netflix, acaba de lanzar una campaña que busca que seas el genio en su “Real Academia” de la Plataforma, cuando te pregunten por cualquier serie o conocimientos sobre personaje y frases que se te hayan quedado grabadas en sus temporadas.

He aquí un el glosario para que diviertas y descrestes a tus amigos como un experto Netflix, la compañía que inicio alquilando DVDs y terminó como la plataforma de mayor impacto, cambiando la forma de ver televisión con sus series y películas batiendo el record de 183 millones de usuarios alrededor del mundo, convirtiéndose en tiempos de covid-19 en la alternativa de estrenos.

Añadir a tu lista – 1. Es como la lista de pendientes, pero esta se disfruta. 2. Cuando encuentres un título que te parece interesante para ver después, sólo agrégalo a “Mi Lista” y estará esperándote para la próxima.

Bella Ciao – (Italiano.) 1. Himno de la resistencia italiana. 2. Canción de introducción a la serie original de Netflix España, La Casa de Papel.

Coño Mickey -1. Famosa expresión vuelta popular por el papá de Luis Miguel en Luis Miguel La Serie. 2. (Uso en cultura popular.) Se utiliza para expresar enojo o poca tolerancia hacia algo que no se puede controlar. (Ejemplo de uso.) ¡Coño Mickey!

Descargas – 1. ¿Sin internet o datos? No hay problema. Puedes descargar títulos para llevarlos contigo de viaje cuando no tengas acceso a internet o cuando se acabe plan de datos.

Espoiler – 1. Dícese de la acción de contarle detalles clave o el final de una serie o película a una persona que no ha terminado de verla. 2. Una falta de respeto (dentro de 7 días después del lanzamiento del contenido).

Familia – 1. Netflix cuenta con hasta 5 perfiles, siempre es mejor compartir tus series favoritas, pero no tu perfil.

Global – Netflix acceso a series, películas y documentales de todas partes del mundo y en todas partes del mundo.

House of Cards- 1. La primera serie original de Netflix. 2. Claire Underwood para presidenta.

Inspirado en ti – historias están inspiradas en gente real y en el mundo en el que vivimos.

Joya – Cuando descubres un título increíble en Netflix, del cual nunca habías escuchado antes y corres para contarle a tus amigos.

Klaus- 1. Uno de nuestros hermanos favoritos de Umbrella Academy. Segunda temporada ya disponible. 2. Una película navideña y conmovedora del director Sergio Pablos, nominada al Premio de la Academia por Mejor Largometraje Animado en el 2019.

Local – (Uso en Netflix.) Puedes encontrar sabor local en películas, series y documentales filmados en Colombia. Descubre Colombia en shows como Distrito Salvaje, Chichipatos, Siempre Bruja, Frontera Verde o nuestro próximo lanzamiento, El Robo del Siglo (14 de agosto).

Maratonear – Cuando simplemente no puedes parar de ver (o terminar una serie entera) desde el momento que te sientas.

Netflix (Netflis, Netflics, o Netfli): 1. Es el servicio de entretenimiento por streaming favorito en el mundo. Más de 193 millones de personas disfrutan de una variedad de series, documentales, y películas de diferentes géneros e idiomas. Con Netflix puedes ver los que quieras, cuando quieras y en cualquier pantalla conectada a Internet.

Otis Milburn – 1. Uno de los personajes principales de la serie original de Netflix, Sex Education. 2. Un adolecente inteligente, incómodo y cero popular que comienza a frustrarse cuando la ocupación de su mamá (tarapeuta sexual) comienza a interferir en su vida privada. Es el mejor amigo del fabuloso Eric Effiong.

Porque viste… – Una fila dentro de Netflix que te ayuda a encontrar series y películas basándose en lo que has visto recientemente.

Quién está viendo? – La primera pregunta que necesitas responder a Netflix. Seleccionas tu perfil y entras para ver un mundo de entretenimiento sugerido por tus gustos.

Recomendaciones – 1. Lo que recibes después de crear tu propio perfil en Netflix, basándose en lo que estés viendo. 2. Estas recomendaciones serán cada mejores entre más se vayan conociendo.

Sigues ahí? – 1. La pregunta que Netflix te hace cuando presiente que te quedaste dormido viendo o que dejaste el cuarto. 2. También funciona como un recordatorio de estirar las piernas antes de seguir maratoneando.

Tío Netflix – (Uso en cultura popular.) Cuando quieres llamar la atención de Netflix en las redes sociales y que te responda con amor, sólo llámalo “Tío Netflix” y te dará sugerencias de qué ver. No es un tío cualquiera, es un tío cool.

Uno más – 1. Promesa (muchas veces falsa) de que solo vas a ver un episodio más. (Ejemplo de uso.) ”Ya es la 1:00 AM, sólo uno más y ya me voy a dormir”.

Vuelve a verlo – Una fila en Netflix que te invita a ver algo de nuevo. Porque siempre puedes ver más de una vez tus shows y películas favoritas de Netflix. En especial aquellas que te vuelan la cabeza con un error en la matrix como Dark.

Will Byers – sɓuıɥ⊥ ɹǝɓuɐɹʇS. Peleando contra los Demogorgons desde 1983. Cuando Will desaparece, su familia, amigos y un jefe de policía deben de pelear contra fuerzas sobrenaturales para traerlo de vuelta.

Xanthippe Voorhees – (Pron. Zan-ti-pi) Conocida por Unbreakable Kimmy Schmidt, Xanthippe es extremadamente berrinchuda, sarcástica y la amamos. A Kimmy no le cae bien. Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. The Reverend, una aventura interactiva, disponible en Netflix a partir del 5 de agosto.

Yalitza Aparicio – Siendo una maestra de preescolar antes de dar su primera actuación en la vida, Yalitza se convirtió en una nominada por Mejor Actriz en La Academia gracias a su papel como Cleo en ROMA.

Zombies: Desde Kingdom (hecha en Corea), Reality Z (creada en Brasil), Cargo (Australia) y Black Summer (Canadá), tenemos una gran variedad y estilos de zombies de todas partes del mundo. Podríamos hacer un Miss Universo de zombies.