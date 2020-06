‘Mr. Bean’ combate Covid-19 como embajador de la Organización Mundial de la Salud.

Miles de campañas de combate se han realizado para la prevención de Covid-19 y en esta oportunidad, la OMS ha querido vincular a uno de los personajes más queridos de la televisión y el cine internacional. Se trata de Rowan Atkinson, quien a sus 65 años para muchos seguirá siendo ‘Mr. Bean’ personaje con el cual ocultó su tartamudez debido al rechazo que le generaba al ser contratado de esta forma en 1990, concibió el personaje que no hablaba pero con sus ocurrencias hizo reír a grandes y pequeños hasta el día de hoy. La campaña en la que combate está colgada en las redes de la Organización Mundial de la Salud, muestra al personaje bajando el tablero para compartir las normas de cuidado de Covid.

Muy a su estilo, Bean animado, logra la atención en el spot e 30 segundos con su mirada y gestos cuando enrollable que tenía las medidas, se sube golpeándolo ante su mirada de desconcierto pero él se las arregla para salir de este embrollo dejar el mensaje de cuidados y distanciamiento social.

‘Mr.Bean’ combate Covid-19 con la OMS

.@MrBean is following WHO’s advice on how to stay safe from #COVID19. This is how you can #BeSafe too:

-Keep your 🤲 clean & don’t touch your face

-Keep a physical distance of at least 1m

-Keep in touch with your loved ones

-If you have any symptoms, call your healthcare provider pic.twitter.com/sGVBcUImZ4

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 22, 2020