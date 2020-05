En su cuenta de Twitter, el futbolista colombiano Michael Ortega le mandó un indirectazo a su expareja, a la cual comparó con la situación que se vive durante este 2020.

“Que año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex”, escribió Ortega. Aunque no dio nombres muchos internautas pusieron el nombre de Andrea Valdiri en los mensajes del trino.

Recordemos que la bailarina barranquillera y el futbolista estuvieron a puntos de casarse, pero se desconoce si ese mensaje va dirigido para ella.

Que año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex — Michael Ortega (@MichaelortegaJ) May 29, 2020