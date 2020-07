Memes Ivanka Trump “Goya” frijoles

Después de publicar en twitter su apoyo a los frijoles Goya, Ivanka Trump es tendencia de memes.

El riesgo de publicar hoy en redes sociales es un riesgo, Ivanka Trump lo está viviendo, luego de aparecer sosteniendo una lata de frijoles negros y escribir en su twitter en español e inglés “si es bueno es Goya “. Como era de esperarse en tiempos de campaña electoral, los caza papayasos, haters o niños rata como también se les conoce, soltaron la artillería pesada de memes en donde cambiando la lata le han puesto otra serie de productos con referencias a lo dicho por su Padre en tiempos de Covid.

Ivanka Trump a ser una asesora de la Casa Blanca, estaría infringiendo normas de imagen y tráfico de influencias por una marca que en este caso sería la compañía de alimentos que fabrica los productos Goya de origen hispano.

They sure will. pic.twitter.com/gtGbQH83Ln

— DevinNunesTHEDragQueen (@NunesDrag) July 15, 2020