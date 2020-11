“Me iban a rayar y dejar como una cebra”: Melina Ramírez denuncia amenazas en su contra

La reconocida modelo y empresaria Melina Ramírez, rompió su silencio y decidió hablar de una situación que actualmente aqueja su vida personal. A través de su cuenta de Instagram,, Ramírez aseguró que está siendo amenazada por un “grupo de niñas” y teme por su seguridad.

Según su testimonio, el acoso comenzó hace un año y dos meses por parte de un grupo de “niñas” quienes eran sus fans, pero luego comenzaron a desatar una serie de comentarios de odio y rencor hacia ella.

“Yo al principio era, bueno, son ‘haters’, uno no tiene que agradarle a todo el mundo, trataba de no pararles bolas, pero la verdad todo esto fue tomando fuerza, al punto que empezaron a amenazar de muerte, a amenazar que iban a atentar contra mi integridad física, que me iban a rayar y dejar como una cebra, bueno, un montón de cosas que no se alcanzan a imaginar”, afirmó la modelo.

El tema se salió tanto de Control según Melina Ramírez, que las “niñas” crearon grupos de WhatsApp para hablar mal de ella, y además se comunicaron con medios de comunicación nacionales para dar información falsa sobre su vida personal.

Por último, la modelo dijo que le parece un tema complejo que las redes sociales se hayan convertido en un escenario de “miedo”, donde las personas solo buscan destruir a los demás.

El caso ya está siendo manejado por la Fiscalía y el Gaula.