Por medio de fotos en su cuenta de Instagram, la presentadora Melina Ramírez anunció que su abuelo falleció en los últimos días y que no pudo despedirse de él por la pandemia.

Y es que Melina publicó tres fotos en blanco y negro donde se ven sus dos abuelos paternos, su hijo Salvador y ella al lado de su abuelo ya fallecido -Ramón-.

La presentadora escribió un emotivo mensaje contando la historia de amor entre sus dos abuelos y dice inicialmente que: “Les quiero contar una verdadera historia de amor. Ellos son mis abuelitos paternos. Mi abuelita tiene alzheimer hace 5 años, ya no nos identifica, solo reconoce y pregunta todo el día, cada 5 minutos, por el amor de su vida, por mi abuelito Ramon.”.

De acuerdo al mensaje de Melina, dice que ella es una mujer muy amorosa y que ese legado se lo debe a su abuelo; además le agradeció a él por haber cuidado de su abuela durante 63 años y llenarla de amor: “Gracias por eso abuelito, por nunca desampararla, por darle la comidita y llenarla de besos después de 63 años de casados…Ahora solo quedan los recuerdos más hermosos y estas palabras, que son mi forma de decirte adiós”.

¿De qué murió el abuelo de Melina Ramírez?

Melina cuenta en el mensaje que su abuelo murió de una manera muy repentina, dice que se encontraba muy bien de salud pero que hace tres días se sintió mal, asimismo aclara que: “(Se descartó Covid, no fue de eso, salió negativo).”.

La presentadora expresa su tristeza por no haberse podido despedir de él y añade que:” Sabemos que la muerte es algo que todos tenemos seguro, pero cuando llega, el apego y los recuerdos desgarran el alma. Y más, cuando por ésta situación no te puedes despedir, no puedes hacer el duelo que culturalmente hacemos para despedir a alguien.”.

Los comentarios de los seguidores de Melina no se hicieron esperar y le expresaron que: “Mucha luz para ti y los tuyos Meli”, “Meli lloré leyéndola, que lindo ejemplo”, “Lo siento muchísimo mí Meli , fortaleza y mil bendiciones y a cuidar mucho a tu abuelita”, “Un abrazo para ti”, “Lo siento Meli, te mando un abrazo enorme”, “Mis sentidas palabras de condolencia. Perder a alguien especial de nuestras vidas es un dolor muy profundo”, “Que descanse en paz tu abuelito”.

Vea las fotos:



