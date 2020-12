María Legarda, hermana del fallecido cantante Fabio Legarda, presumió que se inyectó los labios y se aplicó bótox en su rostro. Según ella, ya se lo notaban las expresiones en su cara.

“Como muchos saben yo me había querido hacer los labios hace tiempo, pero honestamente le tenía miedo porque yo no soy de tener labios pequeños, entonces solo quería perfeccionarlos y que se me vieran súper, súper natural”, le contó a sus fans, quienes no dejaron pasar el momento para decir cómo le había parecido el resultado.

En la grabación, la influencer contó que se aplicó bótox en las marcas que se le hacen entre la boca, los cachetes, las cejas y cerca de los ojos sobre los pómulos.

Algunos internautas le han manifestado que le quedaron un poco grande los labios. “Cuando me bajen más los labios les voy a mostrar el proceso para que vean cómo quedó todo, pero estoy súper feliz”, expresó María.

Así le quedaron los labios de María Legarda: