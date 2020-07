La modelo transgénero Mara Cifuentes sacó de dudas a sus seguidores de Instagram, donde activó la opción de preguntas y confesó su orientación sexual, reveló que es pansexual y dio detalles de su transformación de sexo.

Una de las respuestas que le llamó la atención a sus seguidores fue cuando reveló que ella era pansexual, “me di cuenta que soy pansexual. Me enamoro de la esencia, de su personalidad, de quién es y para dónde va. Me atrae mucho la masculinidad sin importar el género”.

Asimismo, habló sobre su transformación de sexo, “yo nací trans. No es una decisión, es una experiencia física y espiritual desde que se nace hasta que se muere”.

Entre los interrogantes que les pareció pasado a los internautas fue cuando le preguntaron: “¿Dónde queda Dios en tu vida si él no consciente el homosexualismo?”, a lo que Mara le respondió: “No soy homosexual y mi Dios no juzga homosexuales. Soy transgénero. Qué ignorante. Dios me ama y no me juzga por mi género. Oro a Dios por todos ustedes los de la mente cerrada”.

Mara Cifuentes confiesa en sus redes sociales que es pansexual:

Mara Cifuentes mostró “el palo”