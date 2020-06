En un “live” que hicieron las ex protagonistas de novela, Manuela Gómez y Yina Calderón, Manuela explicó el problema que tuvo con la Dj Marcela Reyes.

Y es que en el “live” a partir del minuto 11:35 se puede observar que Yina le dice a Manuela que un día la había visto brava y diciéndole ridícula a alguien, Manuela le responde que “a esta equis, le tiro el veneno completamente porque me parece una faltona”, Manuela decide no referirse con nombres propios, pero luego se descubre en el video la identidad de esta persona que es la Dj Marcela Reyes.

Manuela Gómez: “Ella y yo empezamos una amistad y ella me pidió el favor que le ayudara a publicar la primera canción que sacó”

Además, Manuela dice que le publicó la canción y que Marcela le dijo que le pagaría el favor con publicidad para sus productos y que no le costaba nada hacerlo; sin embargo, expresa que Marcela no quiso hacerle el favor e incluso la bloqueó después de verla en la “mala” y que no quiso ayudarle.

Manuela finaliza diciendo que más fácil le ayudó una enemiga, refiriéndose a Yina y que la vida da enseñanzas para ser humildes.

Vea el “live” completo:



