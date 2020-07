Por medio de videos, la ex protagonista de novela -Manuela Gómez-, le contó a sus seguidores que se fue de Medellín y que por el momento, no tiene planes de regresar.

Y es que en el video, Manuela cuenta que: “En Medellín, lamentablemente no quedó nada que me interesara, por eso me fui de ciudad, me fui lejos, sin importarme absolutamente nada, voy a empezar de cero en otro lugar”.

Manuela Gómez: “Fue una cuarentena difícil en muchos aspectos y todavía lo sigue siendo”

La ex protagonista de novela, dice que aunque se siente orgullosa de ella misma y se siente tranquila, le tocó renunciar a las que ella dice “cosas muy duras” y que aunque en redes sociales se muestra una cara, en realidad en muchas ocasiones, es falsa y que no representa la realidad de ‘estar bien’.

Sin embargo, Manuela dice que quiere seguir adelante y que aunque dejó “el mundo oscuro” en Medellín, la vida le volvió a sonreír.

Por le momento de desconoce el lugar en el que Manuela planea empezar de cero y construir una nueva vida.

Vea el video:



Lea también: EN FOTOS: ¡Le volvió a reclamar el anillo! Ex novio de Jessica Cediel volvió a hablar sobre el tema pero dio una ‘solución’ definitiva