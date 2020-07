VIDEOS: ¿”Qué está pasando realmente con lo del Covid-19″? La denuncia de Manuela Gómez por supuesto caso familiar con el virus

Por medio de sus redes sociales, la ex protagonista de novela Manuela Gómez, decidió contar el caso de una familiar con supuesto Covid-19 y aprovecha para hacer pública una denuncia sobre este tema.

Y es que en los videos, Manuela dice que en los últimos días, al parecer, una tía de su madre falleció: “la llevaron al hospital por una infección urinaria y resulta que de un momento a otro dijeron que murió por Covid. Cuando ella ingresó al hospital las radiografías de sus pulmones estaban en perfecto estado, era una persona que nunca se fumó siquiera un cigarrillo…”.

La ex protagonista de novela dice además que a los días llamaron a decir que se había muerto por el virus y que en 15 días entregaban las cenizas; ante esta situación Manuela se cuestiona sobre los que ella dice “muchos casos” en donde ha sucedido lo mismo y expresa que quiere hacer pública la denuncia porque le han escrito incluso a pedirle que lo haga.

Manuela Gómez: “Que le digan a uno que en el hospital la mataron porque ella no tenía Covid y la hicieron pasar por Covid”

El anterior es una parte del fragmento en donde Manuela se cuestiona sobre esta situación diciendo también que: “y se llevan el cuerpo para que no investiguen nada”, por lo cual, dice parecerle todo muy extraño y dice que ya vivió la situación muy cerca con esta familiar, afirmando que “es mejor no ir a los hospitales”.

Finalmente Manuela, indignada por la situación que sucedió con su familiar, añade que quiere alzar la voz por las personas que han perdido sus familiares “supuestamente por covid”, e incluso la ex protagonista se atreve a decir que: “dicen que esta clase de situaciones se están presentando porque en los hospitales por cada paciente de Covid que muera, les da una plata, no sé qué tan cierto sea eso, no sé qué tan falso, no podemos confiar en la televisión porque es un medio tramposo, muestra lo que les conviene”.

Vea los videos:



Manuela Gómez denunció el extraño caso de su tía que falleció en el hospital y la dieron como paciente de Covid-19, cuando no entró por esa enfermedad pic.twitter.com/M3CvwaFxZ5 — Pille pues (@PuesPille) July 6, 2020

Manuela Gómez denunció el extraño caso de su tía que falleció en el hospital y la dieron como paciente de Covid-19, cuando no entró por esa enfermedad parte-2 pic.twitter.com/kyq3HZguR2 — Pille pues (@PuesPille) July 6, 2020

Manuela Gómez denunció el extraño caso de su tía que falleció en el hospital y la dieron como paciente de Covid-19, y recomienda no ir a los hospitales pic.twitter.com/9B3zLht7Q6 — Pille pues (@PuesPille) July 6, 2020

Manuela Gómez denunció el extraño caso de su tía que falleció en el hospital y la dieron como paciente de Covid-19, cuando no entró por esa enfermedad parte 3 pic.twitter.com/6Y23yqxBiX — Pille pues (@PuesPille) July 6, 2020

