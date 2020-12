El artista español Manel de Aguas se implantó dos aletas de silicona a principio del 2020, el hombre dice que no considera un ser humano en su totalidad.

El joven de 24 años tienes ‘alucinando’ a sus seguidores tras dejar ver varias fotografías con las aletas de silicona en el cráneo.

El hombre se implantó las aletas a su cráneo por medio de circuitos. “Fue un proceso gradual con muchas preguntas sin respuesta. Mi familia y amigos siempre me apoyaron, porque vivieron de cerca cada decisión. En la calle, pues me miran raro, aunque eso no me afecta”, le dijo Manel a Infobae.

Lea también: VIDEO: ¿Se le mediría? Hombre trans dejó ver el proceso de su parto natural por las redes sociales

El artista catalán anunció que antes de ser ‘transespecie’, estaba buscando nuevas formas artísticas por lo que se encontró con el arte cyborg. “Conocí a Cyborg Foundation, donde me guiaron en la creación del primer prototipo de mi ‘órgano’, un chip en la nuca. Desde siempre he tenido una conexión espiritual con la naturaleza, desde que solíamos ir en familia a hacer camping”.

Dicha técnica le llamó la atención por su vibraciones de sonido. En el 2017 se empezó a hablar de Manel luego de que construyera ‘el primer’ dispositivo que le permitía sentir vibraciones atmosféricas.