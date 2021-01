Luisa Fernanda W, reconocida influenciadora colombiana y actual pareja del cantante de música popular Pipe Bueno, generó polémica con sus declaraciones luego de que un seguidor le preguntara por uno de sus tatuajes.

En la dinámica de falso o verdadero en la red social Instagram, Le preguntaron a la ‘influencer’ si era cierto que piensa borrarse el tatuaje que se hizo “con el nombre de ‘Lega’”, y ella aseguró que la especulación es falsa, y que el tatuaje significa ‘Legado’.

Con esta afirmación, la youtuber deja claro que el tatuaje no fue en honor del fallecido artista. “Cada vez que me siento frustrada, ese ‘tattoo’ me recuerda que estoy viva y que debo continuar con mis propósitos. Estar vivos es una bendición”, escribió Luisa Fernanda W.

Por sus aclaraciones, la creadora de contenido recibió muchas críticas por parte de sus seguidores, quienes le reclamaron el hecho de no afirmar que el tatuaje era en honor a su expareja.

“Oye, qué embarrada que digas que tu ‘tattoo’ es otra cosa, fue por Legarda; no pasa nada si lo dices”, así le escribió una seguidora en un mensaje directo que la influenciadora compartió.

Ante el comentario, la también cantante respondió que con sus seguidores “no se puede tocar este tema con respeto”, pues efectivamente el fallecido cantante Legarda era parte del significado pero no era el único motivo.

“Esto vuelve y me deja una enseñanza: nunca más volver a hablar del tema públicamente“, agregó Luisa Fernanda W, y pidió perdón a su familia por hablar del tema públicamente.

