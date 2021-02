“Gambito de Dama” fue nominada este miércoles a los Globos de Oro en el apartado de mejor serie limitada (miniserie), anunció este miércoles la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Esta serie sobre ajedrez es protagonizada por la argentina Anya Taylor-Joy, que también tiene nacionalidad británica y estadounidense.

Y no es la única nominación de Taylor-Joy, que consiguió otra candidatura en la sección cinematográfica por protagonizar la película “Emma”. La argentina se une así a Sacha Baron Cohen (“Borat” y “The Trial of Chicago 7”) con dos flamantes nominaciones por trabajos distintos.

queens gambit nominated to the golden globes so true pic.twitter.com/f5pbmwHn7J

— winx era (@fatedelenas) February 3, 2021