La actriz Lorna Cepeda, compartió ‘la felicidad de ser abuela’ con enternecedoras fotos en las que presentó a su primera nieta.

En su cuenta de Instagram, la cartagenera publicó dos fotografías en las que posa con la hermosa bebé producto de la relación entre su hija Daniela Paz Cepeda y Juan Camilo Casas.

Aunque no dejó saber el nombre de la bebé ni su fecha de nacimiento, lo que fue muy evidente fue su felicidad y orgullo.

Escribió, «¿Qué les puedo decir? ¿Cómo les explico la felicidad que me embarga? ¿El amor que siento por la bebecita? ¿La alegría de ser abuela? ¿El agradecimiento que tengo con mi hija y Juan Casas por semejante regalo? Lo que siento en verdad no se los puedo explicar, solo quiero compartirles mi felicidad, mi amor, mi alegría, mi instinto de protección por esta chiquitica que me ha hecho la vida con más colores.(mi cara de boba me delata)».

La publicación que ya alcanza los 121,029 Me Gusta, estremeció a familiares, colegas y seguidores quienes en su mayoría se dejaron contagiar por su felicidad. Entre ellos Ana María Orozco, quien la felicitó, «estás radiante ¡Qué dicha!»; Isabella Santodomingo dijo, «¡Qué abuelita más hermosa! Felicidades para ti y para toda tu familia! No se me ocurre un regalo más maravilloso para el alma! Te quiero».

