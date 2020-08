Le dieron papaya a Villalobos: “que se ponga el tapabocas”

Una fuerte polémica ha suscitado un video de Alejandro Villalobos, director de la FM Bogotá.

En redes sociales, el Dj y presentador musical, Alejandro Villalobos, director de la FM Bogotá, generó una polémica al sugerir a una empleada de una cadena de ropa que usara el tapabocas. La ejecutiva, que estaba en la caja del almacén, le explicó que ella era de la bodega y salió hacer una comprobación a la caja en el instante que le dió papaya para gabarla ante su reclamo. Al montar lo sucedido en redes con el mensaje “esto pasa en una tienda de ropa y no cumplen los protocolos de seguridad“, se armó la de troya con múltiples respuestas y comentarios de gente del común, periodistas, políticos, influencer, colegas de Villalobos y amigos de la joven.

El twitt video denuncia, ya tiene más de 8 mil comentarios, likes y respuestas de todo calibre en donde al comunicador radial le salió una horda que no veía venir. La marca afectada por el insuceso, respondió que reforzará los protocolos de bioseguridad para que este tipo de casos no vuelva a suceder y recalca que no despedirá a las ejecutivas del almacén del Centro Comercial donde Villalobos, hizo la compra al parecer en Anapoima según “le recriminan internautas está un poco lejos de su casa”.

Esto pasa en una tienda de ropa y no cumplen los protocolos de seguridad. pic.twitter.com/bCK81uOxuT — Alejandro Villalobos (@alejovillalobos) August 19, 2020