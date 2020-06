Las ‘curitas’ de colores raciales es una historia vieja

Increíble ahora todo lo quieren volver tema “racista“.

En redes ha despertado la “emoción” de la creación de las “curitas de colores“, que permiten a las personas de acuerdo al color de su piel ponerse una para que no se note las “heridas“. A este cuento, ya algunos medios y periodistas les pasaron factura que es algo nuevo por hechos raciales debido a la muerte de George Floyd en los Estados Unidos. Con respeto les decimos :”señores bájense de ese bus“. La creación de las “ban-aid” de colores, data desde el 2015 cuando a Toby Meisenheimer adoptó tres niños afroamericanos. “Y le pareció que no era justo que aún no existieran distintas variedades de vendajes“.

Así que el furor de las redes “aduciendo que es una respuesta racista” es falso y se debió a una casualidad y amor por unos niños adoptados por una familia donde el mismo Meissenheimer expresó en esa época que “hay algo especial acerca de lo que hace un vendaje en términos de la relación entre un padre y un niño” y es proteger para sonreír.