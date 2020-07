La periodista boricua, Natalia Santiago, sin una pierna dio una lección en redes al estilo de Lámpara Pixar.

Después que un hater o conocidos en redes como “niños rata” en redes sociales, le hiciera un mal comentario por faltarle una pierna y compararla con “Luxo” la Lámpara Pixar de Animation Studios, Natalia Santiago, respondió con un video live action que recrea el inicio de las películas animadas del estudio para demostrar que es feliz y vive su vida normal. Y es que ella en redes, hace diferentes videos en los que con humor recrea historias de “cómo perdió su pierna” pero la realidad es nació sin ella, recibiendo mucho bullying en el pasado. “Si puedo educar a las personas y hacerlas reír con mis videos, los seguiré haciendo” afirma para hacerle sentir a las personas discapacitadas que no es un impedimento.

Por eso llamarla Lámpara Pixar para Natalia Santiago, no fue un insulto y logró que miles de personas entendiera que es vivir sin una pierna, mostrando que no es impedimento social. Ella nació así y ante tantas preguntas qué te paso decidió generar este tipo de virales como aveces, les dice a las personas que “un tiburón se le comió la pierna”. “Yo se que yo valgo y he decidido ignorarlos” sonríe Natalia, cuyo video ya ajustó más de dos millones de visualizaciones celebrando por recrear a Luxo.

Lámpara Pixar para responder a ‘haters’