‘La Liendra‘, el reconocido creador de contenido realizó un video en el cual contaba detalles de su vida personas ocurridos en el 2020, incluido la ruptura de su relación con Luisa Castro.

Lea también: VIDEO. Andy Rivera estuvo ‘repartiendo beso’ en la comuna 13 de Medellín ¿y el covid?

“Terminé una relación que pensé que iba a durar mucho. Pensé que ya estaba bien cuando de la nada me dejaron. Me dio muy duro, no les voy a decir que no”, explicó el influenciador en el vídeo, donde además habló de un accidente que le costó que muchas marcas dejaran de trabajar con él.

Ante estas declaraciones, la también ‘influenciadora’ Luisa Castro, no se quedó callada, y comentó “Deja de decir que la relación se acabó de la nada, deja de ser tan cínico. Le agradezco a Dios por darme un corazón tan hermoso, que no permite contar la realidad de todo”, pero a los pocos segundos de haberlo publicado, el comentario fue eliminado.

Vea el Video aquí: