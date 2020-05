Forbes dice que Kylie Jenner no es tan millonaria

Al parecer, la menor del clan Kardashian- Jenner, Kylie Jenner- habría inflado su fortuna para aparecer en el listado de jóvenes multimillonarios de la revista Forbes.

Según un informe publicado por esa revista basada en economía, la familia de la joven habría aumentado las cifras de ganancias de las dos marcas de cosméticos de la joven para que fuera tenida en cuenta como la multimillonaria más joven del mundo.

Pero una reciente investigación de Forbes aclaró que las marcas Kylie Cosmetics y Kylie Skin, no son ni tan grandes, ni tan rentables como se pensaba.

Por ello, la publicación desbancó a la empresaria del top de su listado 2019 y pues también de tenerla en cuenta para el de 2020.

“Si Kylie Cosmetics ganó US$125 millones en ventas en 2018, ¿cómo podría haber hecho US$307 millones en 2016 (como dicen las supuestas declaraciones de impuestos de la compañía) o US$330 millones en 2017?”, refutó Forbes.

Al respecto, Jenner no se quedó callada y respondió en redes sociales.

La menor del clan KJ usó redes sociales para decirle a la revista que: “Nunca pedí ningún título ni intenté mentir para estar allí (…) Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes en este momento que la fijación por cuánto dinero tengo”.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020