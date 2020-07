Kim Kardashian está “molesta”

Kanye West le sacó la piedra a Kim Kardashian y está molesta.

La socialité Kim Kardashian esta piedra con las declaraciones de su esposo Kanye West en su primer discurso como candidato a la presidencia de de los Estados Unidos, quien afirmó que no quería una hija y estuvo a punto de considerar con ella abortar a su primogénita North West, de ahora 7 años. Como dice el dicho “soldado avisado no muere en guerra“, el rapero confesó que Kim tal vez se divorciaría de él por las fuertes confesiones que estaba haciendo. Dicho y hecho, el medio norteramericano Entertainment Tonight (ET), que se transmite desde 1981, afirmó que ella está “molesta” con los comentarios de West en su primer evento público en Carolina del Sur para promover su campaña por la presidencia.

Familiares de Kim Kardashian, también expresaron la preocupación sobre la salud mental de Kanye, de quien se ha dicho está medicado y haga daño a su marca y vida profesional, transfiriendo esto a la socialité quien también está preocupada cuando su hija crezca vea este comentario de su padre. Otros medios se han preguntado por qué la futura Primera Dama, no está acompañando al Candidato en sus primeras alocuciones que marcarán el camino.

