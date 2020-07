Kim Kardashian ‘la más rica’

Kim Kardashian será “la más rica” celebridad del mundo según Forbes.

Saber cuánta plata ganan los famosos, se ha vuelto temas mediáticos y que logran atraer a muchos que siguen soñando en que algún día sus cuentas bancarias tengan los millones de dólares de las celebridades. Kim Kardashian, hija del famoso abogado que defendió a O.J. Simpson, Robert Kardashian quien falleció en el 2003, no se imaginaría que sus hijas fueran el centro de atención mundial y dejándoles un patrimonio que ellas han sabido multiplicar con su imagen y negociaciones con cadenas de televisión, revistas, matrimonios, escándalos, redes sociales y productos de belleza. Precisamente estos últimos, han puesto de nuevo a Kim en el Top de las celebridades al lograr que su fortuna sea avaluada por $1.000 millones de dólares. El milagro lo hizo Coty, Inc., quien acaba de negociar para su portafolio, la imagen de ella y sus productos de belleza KKW para desarrollar más productos al adquirir el 20% de las acciones de la compañía de la Kardashian, que le permitió de la noche a mañana a ella ganar $800 millones de dólares y subir al listado de la que más gana de sus hermanas.

Así que Kim no solo es “la más rica” por donde se le mire sino que ahora gozará de más fama por encima de cualquier pronóstico, que incluso superará las burlas que si Coty, “el mayor fabricante de fragancias” como Calvin Klein, Vera Wang, Guess, Davidoff, Marc Jacobs, Adidas, Play boy, Rimmel, Sally Hansen y Kylie Cosmetics entre otras famosas no le hace la oferta de compra no sería la noticia económica de celebridades que inicia el mes de julio 2020.

