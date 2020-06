EN VIDEO: El chistoso”truco” de Katerin Peláez para dejar de amamantar a su hijo, pero no lo logró

Por medio de su cuenta de Instagram, la ex protagonista de novela y empresaria -Katerin Peláez- le compartió a todos sus seguidores lo que hizo para dejar de amamantar a su hijo Emmanuel, pero no lo logró.

Y es que en el video Katerin cuenta con mucho detalle cómo ha sido el proceso de lactancia que lleva ya más de dos años y lo difícil que ha sido el que ella misma dice “destete”.

La empresaria cuenta que ya se siente cansada porque no tiene un sueño completamente reparador, debido a que su hijo pide ser alimentado varias veces en la noche; además también habló de los procedimientos estéticos que le ha tocado suspender por cuenta de la lactancia.

Katerin decidió entonces dejar de amamantar a su hijo sin su esposo estar de acuerdo y cuenta que el pasado viernes 26 de junio Emmanuel se tomó su “última” ración de leche.

¿Que hizo Katerin Peláez para dejar de amamantar a su hijo?

La ex protagonista expresa que el pasado sábado llegó a su casa después de hacer unas diligencias y se aplicó arena mojada en el pezón, al verse oscuro, le dijo a su hijo que tenía en su seno lo que ella llamó “popó de gato”; la reacción de su hijo fue de rechazo e impresión, pero tuvo muchas dificultades para dormir ese día.

Katerin cuenta que el domingo también fue muy complicado porque su hijo lloraba mucho y después de hablar con su esposo, tomaron la decisión de no parar la lactancia y continuar con el proceso.

Finalmente, Katerin acompaña el video con un emotivo mensaje, donde dice que: “NO LO LOGRE… NO PORQUE NO PUEDA, SINO PORQUE NO QUIERO…Aquí con todo el amor del mundo y el respeto que se merece MI COMUNIDAD, les quiero contar que nos pasó durante este fin de semana, intentando el DESTETE…”.

Vea el video completo:



