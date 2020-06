Jari Jones es trans y modelo Calvin Klein

Jari Jones, mujer trans, afroamericana, lesbiana, talla grande y activista: El nuevo rostro de Calvin Klein.

Así es Jari Jones, es la modelo trans que tiene conmocionado el mundo del modelaje, a las comunidades afromericanas, la publicidad y activistas que defienden el orgullo gay al ser elegida como la nueva imagen de Calvin Klein. Igualmente este triunfo, lo celebran las modelos de talla plus, quienes se ven representadas en la trans que se ha vuelto tendencia mundial por compartir las imágenes de alegría al frente de una de las grandes vallas en Nueva York que están revolucionando, al reconocer a las minorías en otro aspecto y no en estereotipos raciales que los denigren.

Jari Jones, ha recibido en redes saludos de trans de todo el mundo y también polémicos mensajes pues porque no ha definido su identidad y preferencias sexuales además la campaña de Calvin Klein, la presenta como estereotipo de una mujer real con dimensiones reales. Definitivamente, se vuelve a cumplir la frase de la hija de George Floyd, “mi papi cambio el mundo” debido a que activistas han pedido un reconocimiento diferente pero real por su representación histórica en la sociedad de los Estados Unidos.

I’m dedicating this Black Trans Joy this morning to Zaya Wade and all the beautiful young trans babies! Anything is possible! You are worthy of celebration and love! @itsgabrielleu @DwyaneWade @CalvinKlein #BlackTransLivesMatter #zayawade #BlackLivesMatter #TransIsBeautiful pic.twitter.com/UUWOWC6fZn

— Jari Jones (@IAmJariJones) June 25, 2020