Por medio de un video, el futbolista colombiano -James Rodríguez- reveló varios ‘secretos’ de su vida personal y familiar, en los que confesó que no le gustaría que su hijo siguiera sus pasos como futbolista y explicó el por qué.

Y es que en el primer episodio de ‘La Interna’, una serie de entrevistas publicadas en las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol -FCF-, Rodríguez inició dando a conocer también su gusto por el baloncesto desde pequeño y mencionó a algunas personalidades famosas de este deporte.

Luego, James habló de su faceta como papá y expresó que se encuentra muy feliz con sus dos hijos -Salomé y Samuel-, la define como una “linda experiencia” que asume con responsabilidad y queriendo que sus ‘retoños’ sean buenas personas.

“Samuel ¿el nuevo 10 de la Selección?”

Ante esta pregunta sobre la vida profesional de su hijo, el futbolista no hizo ‘buena cara’ y expresó que: “Como que no me gustaría mucho, es una profesión -fútbol- muy dura, a veces es injusta, pero bueno yo no lo voy a obligar a que haga lo que yo quiera, si a él le gusta algo y le apasiona algo, que lo haga con todo el amor del mundo y que sea feliz”, recalcó.

Finalmente, James habló de sus tatuajes y confesó que el más especial es el que tiene del rostro de su hija Salomé en el brazo y más abajo tiene el de la hora exacta de su nacimiento; asimismo, reveló que está esperando que Samuel crezca un poco más para tatuarse también su cara.

Vea la entrevista completa de James Rodríguez en ‘La Interna’: